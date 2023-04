Johannes Kläbon raju ratkaisu kohahduttaa – suomalaismanageri väläyttää ristiriidan mahdollisuutta: "Maajoukkueen kanssa törmäys"

– Suksilajeissa toiminta on vuosikymmeniä ollut sellaista, että jos joku nousee supertasolle, tulee aika usein se keskustelu, että saako tehtyä maajoukkueen kanssa sopimuksen. Siinä suhteessa ei ollut minkään tason yllätys.

– Siellä on joitain pykäliä, jotka eivät ole Kläbolle sopineet. Hän saa niin paljon palkintorahaa ja hänellä on niin paljon henkilökohtaisia sponsoreita, että en jaksa uskoa, että puhdas rahakorvaus olisi ongelma, Halme sanoo.

ullstein bild - Sven Simon/ All Over Press

ullstein bild - Sven Simon/ All Over Press

– Voi olla, että hänellä on joku jättisponsori, jonka toimialassa on maajoukkueen kanssa törmäys. Toinen vaihtoehto on se, että hän haluaa harjoitella yksin ja itse valitsemassaan porukassa, että hän saa tarpeeksi kovan vasteen.