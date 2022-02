Johannes Hösflot Kläbo pahoissa ongelmissa Pekingissä: "Game over"

Kläbon hyväksi on tosin sanottava, että hän tuskin hiihti täyillä maaliin saakka täysillä, sillä eroa tuli pelkästään viimeisellä kympillä yli kuusi minuuttia.

– Kläbon osalta tämä oli tietysti game over, Ruotsin Discoveryllä asiantuntijana toimiva Peter Larsson julisti Aftonbladetin mukaan.

Vaikka Kläbo on kolminkertainen olympiavoittaja ja kuusinkertainen maailmanmestari, yksikään hänen arvokisamitaleistaan ei ole tullut normaalimatkalta.

Siitä, ovatko Kläbon koko olympiakisat "game over", saadaan viitteitä jo tiistaina, kun ohjelmassa on sprintti, jossa hän on voittanut kolme arvokisakultaa putkeen.