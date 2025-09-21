Johannes Holopainen otti kantaa hallituksen kaavailemiin, elokuva-alaankin kohdistuviin rajuihin leikkauksiin suorassa TTK-lähetyksessä.

Kolmannessa suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä tanssittiin elokuvateeman parissa.

Näyttelijä Johannes Holopainen ja tähtiopettaja Katri Riihilahti tanssahtelivat quickstepin tahtiin. Elokuvainspiraatio tuli Top Hat -klassikosta ja kappaleena kuultiin elokuvan tavoin Frank Sinatran Cheek to Cheek.

Tuomaristo piti kaksikon edesottamuksista tanssilattialla.

– Tämä oli todella kepeästi toteutettu, iloinen, pirskahteleva ja tyylikäs, Jorma Uotinen aloitti.

– Laatusuhteet kohdallaan.

Jukka Haapalainen pisti merkille, että esityksessä tempo oli quickstepille jopa hieman hitaampi kuin yleensä tapana on, mikä antoi lisähaastetta koreografiaan.

– Selvisitte loistavasti.

– Iloista, tyylikästä ja kuplivaa.

Helena Ahti-Hallberg kertoi vaikuttuneensa erityisesti vapaasta osuudesta, missä tähtipari ei ollut tanssiotteessa.

– Se oli ihan mieletön onnistuminen ja paras osa esitystä, Ahti-Hallberg totesi ja jatkoi, että kun Holopaisen tanssiasento saadaan kuntoon, voidaan parilta odottaa vielä hienompia esityksiä.

Ennen pisteidenantoa juontaja Ernest Lawson kysyi Holopaiselta, mitä suomalainen elokuva hänelle merkitsee. Holopainen vastasi, että tietysti työtä, ja se on tällä hetkellä uhattuna pääministeri Petteri Orpon hallituksen kaavailemien rajujen elokuva-alaankin kohdistuvien leikkausten takia.

– Uskon, että löydämme tavalla tai toisella tavan, jolla pelastaa tilanne, Holopainen totesi.

Holopainen ja Riihilahti saivat tuomaristolta yhteensä 22.