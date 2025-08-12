Useat tähtiartistit jättävät Elämäni biisi -ohjelman

Muun muassa Jore Marjaranta jättää Elämäni biisi -ohjelmanmetso juha/All Over Press
Julkaistu 12.08.2025 12:51
Toimittajan kuva

Jari Peltola

jari.peltola@mtv.fi

Kolme tähtiartistia jättää suositun musiikkiohjelman.

Laulaja Jore Marjaranta jää pois supersuositusta Elämäni biisi -ohjelmasta. Marjaranta kertoo asiasta tiedotteessaan. Ylen tiedotteen mukaan ohjelmasta jäävät pois myös Arja Saijonmaa, sekä Tero Vesterinen.

Kolme kautta ohjelmassa mukana ollut Marjaranta kertoo suuntaavansa energiansa uuden albumin tekemiseen.

Laulaja kertoo, että ohjelmassa mukana oleminen on ollut pitkä ja kaunis matka täynnä musiikin ja ihmisten kohtaamisia.

– Se on ollut yksi urani ja elämäni hienoimmista kokemuksista, ja olen valtavan ylpeä siitä, että sain olla osa näin lahjakasta ja inspiroivaa työryhmää. Jokainen kuvauspäivä oli kuin pieni juhla – täynnä naurua, luovuutta ja rakkautta musiikkiin, Marjaranta kirjoittaa.

Ylen tiedotteen mukaan tulevan Elämäni biisi -kauden artistit julkaistaan 27. elokuuta ja ohjelman uuden kauden jaksot alkavat 13. syyskuuta.

