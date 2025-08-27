Tässä ovat uudet Elämäni biisi -solistit

Kolme uutta artistia nähdään Elämäni biisi -ohjelmassa.
Ylen Elämäni biisi -ohjelman uudet artistit julkaistiin. Viime viikolla uutisoitiin Jore Marjarannan, Arja Saijonmaan sekä Tero Vesterisen jättävän ohjelman.
Tulevalla kaudella jatkavat artistit ovat Diandra, JP Leppäluoto, Lauri Mikkola ja Suvi Teräsniska. Uusina lisäyksinä tähtikaartiin liittyvät Markku Aro, Henri Piispanen ja Johanna Rauma
Juontaja Katja Ståhlin kanssa sohville istuvat tulevana syksynä muun muassa Meiju Suvas, Kristo Salminen, Anja Snellman, Kake Randelin, Erika Vikman, Käärijä, Kaisa Mäkäräinen ja Esko Eerikäinen.