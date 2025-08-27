Markku Aro paljastaa, mitä ei aio esittää Elämäni biisi -ohjelmassa

Markku Aro nähdään Elämäni biisi -ohjelmassa.

Ylen Elämäni biisi -ohjelman uudet artistit julkaistiin. Yksi uusista solisteista on legendaarinen Markku Aro. Rakastettu iskelmätähti kertoo MTV Uutisille jännittävänsä syksyistä koitosta.

– Mitä vanhemmaksi tulee niin silloin jännittää paljon enemmän kuin nuorena. Nuorena esimerkiksi Euroviisut ei ollut mitään, kun meni vain ja lauloi, Aro nauraa.

Aron mukaan jännitys tulee siitä, että ohjelmassa on niin paljon erilaisia musiikkityylejä. Hän kuitenkin odottaa innolla pääsevänsä esittämään niitä.

– Rap-musiikkia en esitä, vielä. Toivottavasti en joudukaan, Aro vitsailee.

Elämäni biisi -ohjelman solistit julkaistiinMatti Matikainen

Vuosikymmeniä lavoilla hurmannut Aro kertoo toivovansa, että nuoret artistit tekisivät yhtä pitkään töitä kuin vanhat konkarit.

– Kyllä minä muutamia artisteja näen, joilla olisi mahdollisuus pitkään uraan. Riippuu tietenkin mitä he itse haluavat, Aro toteaa.

Yli 50 keikkaa kuluneen kesän aikana tehneen laulajan mukaan hänen oman pitkän uransa salaisuus on selkeä.

– Kyllä se on yhteistyö yleisön ja minun välilläni. Yritän tehdä aina täysillä niin, että yleisö pysyy tyytyväisenä. Vanhat eivät ole hylänneet ja uusia tulee.

Viime viikolla uutisoitiin Jore Marjarannan, Arja Saijonmaan ja Tero Vesterisen jättävän ohjelman.