Johanna Nurmimaa palaa jälleen Paula Sievisenä Salkkareihin: "Minulle tuli henkilökohtainen kriisi"

Näyttelijä-laulaja Johanna Nurmimaalle on aina yhtä iso yllätys, kun puhelin soi ja häntä pyydetään palamaan hetkeksi Paula Sievisen henkenä Salatut elämät -sarjaan. Tällä kertaa Nurmimaa näyttäytyy sarjassa joulukuussa.

– Pari vuotta sitten olin Aaron mielikuvissa. Ihanahan se on tulla, mutta minulle tuli henkilökohtainen kriisi, kun katsoin peiliin. Ajattelin, etten ole enää yhtään samannäköinen kuin silloin, kun lähdin sarjassa kuoltuani henkenä pois. On suuri valhe, ettei henkimaailmassa vanhene eikä liho, Nurmimaa kertoi MTV Uutisille.

Haamu-Paula jättää tällä erää aviomiehelleen Lasse Sieviselle sarjassa hyvästit. Nurmimaa näytteli Salkkareissa Paula Sievistä vuosina 2004–2012 ja 2013–2014 ja on tehnyt lyhyitä piipahduksia sarjaan tämän jälkeenkin. Hän muistelee tuota aikaa erityisesti Timo Jurkan kautta, joka näyttelee Paulan aviomiestä.

– Kun taas näki Timon, niin huomasi, että meillä on hirveä ikävä toisiamme. Meillä on niin pitkä historia, ja, miten saimme yhdessä näytellä ja kokea koko Sievisten perhedynamiikan. Nauratti, kun tulin tänne kuvauksiin (Konalaan), niin tämä on jännä Konalalandia, kun täällä eletään ihan omassa kuplassa. Kaukana pahasta maailmasta. Kun tänne tulee, niin tuntuu kuin nämä ihmiset olisivat aina olleet tässä, emmekä olisi erossa olleetkaan.