Seinäjoen heinäkuisesta tuhoisasta kuolonkolarista lisätietoa: Kuski oli kaahannut suunnatonta ylinopeutta

Poliisi epäilee onnettomuuden syyksi suuren tilannenopeuden lisäksi sitä, että kuljettaja oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Hänen veressään on ollut alkoholia selkeästi yli rattijuopumuksen rajan ylittävä määrä, mutta ei kuitenkaan törkeän rattijuopumuksen ylittävää määrää. Rattijuopumus on törkeä, jos veren alkoholipitoisuus on vähintään 1,2 promillea.