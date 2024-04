Yle: Windows95man saa esiintyä pikkupöksyissään Euroviisuissa

Euroopan yleisradiounioni, eli EBU, on ilmoittanut, että Suomen euroviisuedustaja Windows95man , eli Teemu Keisteri , saa esiintyä beiget tangat jalassaan Euroviisuissa Malmössä. Asiasta kertoi Yle .

Ensimmäinen semifinaali, jossa Suomi on mukana, käydään 7. toukokuuta ja toinen 9. toukokuuta. Euroviisufinaali on 11. toukokuuta. Windows95manin esityksessä No Rules! nähdään myös Henri Piispanen.