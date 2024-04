Superjuoksijoiden valmentajaisä skandaalin keskellä – pahoinpidellyt omaa lastaan

Gjert Ingebrgitsenin pojat Henrik , Filip ja Jakob katkaisivat välinsä valmentajaisäänsä viime vuonna. He kertoivat silloin julkisesti, että valmentajana toiminut isä oli käyttänyt vuosia kasvatusmetodeinaan uhkailuja ja väkivaltaa.

Mediatietojen mukaan yksi tietty tapahtuma sai veljeskolmikon katkaisemaan valmennussuhteen isäänsä, ja siitä on nyt nostettu syytteet Gjert Ingebrigtseniä vastaan.

Yhteensä isä-Ingebrigtseniä vastaan on kirjattu monia syytöksiä, sekä verbaalisia että fyysisiä, norjalaislehtien mukaan vuosien ajalta.

Jakob Ingebrigtsen, 23, on veljeskolmikosta menestynein. Hän on nuoresta iästään huolimatta voittanut jo olympiakullan, kaksi MM-kultaa sekä neljä EM-mestaruutta. Myös Filip, 31, ja Henrik, 34, ovat menestyneitä juoksijoita. He ovat molemmat 1 500 metrin EM-kultamitalisteja.