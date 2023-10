Joensuun entinen sairaala joutui ilkivallan kohteeksi: "Tuhojen kustannus kohoaa helposti kymmeniin tuhansiin euroihin"

– Uutena ilmiönä on tullut häiriökäyttäytymisen kuvaaminen ja levittäminen sosiaaliseen mediaan. Lisäksi päihteiden käyttö sekä välittäminen lisäävät tappeluita ja riskiä joutua rikoksen uhriksi. Meitä huolettaa nuorten parveilu sellaisten vanhempien henkilöiden lähipiirissä, joiden käytös on välinpitämätöntä. Muiden omaisuuden lisäksi noissa porukoissa vaarassa on myös nuorten hyvinvointi. Kampanjamme ydinviesti on, että vanhemmat ovat vastuussa oman nuorensa tekemisistä, tiivistää nuorisotyön suunnittelija Annu Jantunen.