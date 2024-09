Joensuulaiskoulu kielsi eläimiksi identifioituvien lasten naamiot – therian-ilmiö aiheuttanut ongelmia myös muissa kouluissa

– Meillä pitää pystyä tunnistamaan oppilaat oppitunneilla ja välitunneilla, joten sen takia linjaus on tehty, kommentoi Karsikon koulun apulaisjohtaja ja erityisluokanopettaja Tero Kemiläinen .

Linjauksen taustalla on lasten ja nuorten keskuudessa suosittu therian-ilmiö. Therian on ihminen, joka identifioituu ja pukeutuu eläimeksi. Kouluissa ilmiö on näkynyt muun muassa niin, että lapset ovat pukeutuneet eläinmaskeihin ja häntiin.