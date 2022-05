Joel Pohjanpalo tykitti maalipörssin kärkeen

Pohjanpalo tuli vaihdosta sisään 62 minuutin kohdalla, ja vain kaksi minuuttia myöhemmin suomalainen heilutti verkkoa. Leverkusenista lainalla oleva Pohjanpalo on pyssyttänyt tällä kaudella Turkin Superliigassa jo 16 maalia, millä hän jakaa maalipörssin kärkipaikan Umut Bozokin kanssa. Viimeiseen viiteen otteluun Huuhkajat-hyökkääjä on tehnyt neljä maalia.

Pohjanpalon Rizespor on Turkin liigassa neljänneksi viimeisenä ja sen putoaminen sarjaporrasta alemmas on jo varmistunut. Turkin liigan voiton on varmistanut Trabzonspor.