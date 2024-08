Huuhkajien kärkimies aloittanut kauden hurjassa vireessä

Källman iski kaksi täysosumaa lauantain kierroksella, kun Cracovia kukisti Jagiellonian lukemin 4–2. Kauden viidessä ottelussa Källman on heiluttanut maaliverkkoja kolmesti, minkä lisäksi tilille on kertynyt yksi maalisyöttö.



Viiden pelatun ottelun jälkeen Krakova on kymmenellä pisteellä mukana sarjan kärkikahinoissa.



26-vuotias pelaaja on ollut Cracovian avainhyökkääjä kahden edellisen kauden ajan. Suomessa Interin paidasta tunnettu Källman oli viime kaudella joukkueensa paras maalintekijä yhdeksällä osumallaan. Hänen sopimuksensa puolalaisseuran kanssa ulottuu ensi kesään asti.



Huuhkajien riveissä 21 ottelussa maaleja on syntynyt seitsemän.