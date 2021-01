Jo sairastettu korona näyttäisi suojaavan viruksen uutta muunnosta vastaan – brittimuunnos jopa 60 prosenttia tartuttavampi kuin alkuperäinen virus

–Näissä kaikissa yllättävintä on ollut se, että muutoksia on tullut nopeasti paljon. Koronaviruksessa on tapahtunut noin kaksi muutosta kuukaudessa. Muunnoksissa on tullut lyhyessä ajassa hyppäys, jossa näkyi toistakymmentä muutosta, Aivelo sanoi Viiden jälkeen lähetyksessä.