Jo neljä kuningaspytonia löytynyt luonnosta samalla seudulla Ruotsissa

Kuningaspyton eli pallopyton on myrkytön pytonlaji, jota esiintyy luonnostaan Afrikassa. ullstein bild - Hohlfeld/ All Over Press
Julkaistu 12.08.2025 17:48
Kati Hyttinen

kati.hyttinen@mtv.fi

Hallandista Länsi-Ruotsista on löytynyt jälleen yksi kuningaspyton luonnosta, kertoo muun muassa ruotsalainen TV4.

Hallandin läänistä Ruotsista on löytynyt lyhyen ajan sisään neljä eksoottista käärmettä.

Paikallisen Hallands Nyheter -lehden mukaan tuorein löytö tehtiin tänään tiistaina Falkenbergissä. Poliisin mukaan kyseinen kuningaspyton oli elossa. Se on nyt poliisin hallussa.

Ensimmäinen kuningaspyton löytyi toukokuussa Varbergissä kuolleena tieltä. Se oli todennäköisesti jäänyt auton alle.

Toisen löysi kantarellimetsällä ollut nainen kesäkuun lopussa,  SVT:n Hallandin-toimitus kertoi.

Kolmas kuningaspyton löytyi pian toisen jälkeen noin kilometrin päässä.

Viranomaiset yrittävät selvittää, mistä pytonit ovat peräisin.

Kuningaspyton pähkinänkuoressaan

Kuningaspyton eli pallopyton on pienehkö kuristajakäärme, jota esiintyy luonnostaan Afrikassa ja joka on myös suosittu lemmikkieläin kaikkialla maailmassa. 

Myrkytön pytonlaji on yksi pienimmistä pytoneista. Pisimmillään se voi kasvaa noin puolitoistametriseksi. 

Uhattuna kuningaspyton kietoutuu tiiviiksi palloksi kätkien päänsä pallon sisään.

Kuningaspyton pyydystää ravinnokseen pieniä jyrsijöitä, jotka se tukehduttaa kuristamalla. Myös linnut muodostavat tärkeän osan sen ravinnosta joillain alueilla. 

