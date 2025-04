Ruotsalaisesta lomakylästä löytyi yli 150 tynnyriä "ihmisen paskaa" ja kuolleita eläimiä

Viranomaiset kuvailevat tapahtunutta ympäristörikokseksi.

Ruotsissa sijainneesta, ekologiseksi mainostetusta Stedsans-lomakylästä on löydetty 158 tynnyriä ihmisen jätteitä, kuolleita eläimiä ja metsään virtaava jätevesi.

Lomakylän perustanut tanskalaispariskunta on ilmeisesti paennut Guatemalaan mittavia verovelkojaan.

– Voilà. Yli 150 tynnyriä ihmisen paskaa, muotoili Daniel Helsing, joka on läänin rakennus- ja ympäristöosaston johtaja.

Lomakohdevyyhdin selvittivät yhteistyössä ruotsalaislehti Dagens Nyheter ja tanskalaislehti Politiken. Asiasta uutisoi myös muun muassa brittilehti The Guardian.

Tanskalaiset Flemming Hansen ja Mette Helbæk perustivat Stedsansin Etelä-Ruotsin Hallandiin. Lomakohde koostui 16 puisesta mökistä.

Joitain kuukausia sitten pariskunnan huomattiin kadonneen.

Stedsansin henkilökunnan mukaan lomakohteeseen jäi useita eläimiä, jotka olivat kuolleet, kun ne oli jätetty yöksi pihalle. Hansen on kiistänyt, että eläimiä olisi kohdeltu väärin.

Konkurssi ja verovelkoja

Pariskunta kertoo Stedsansin verkkosivuilla lopettaneensa yrityksen.

Blogikirjoituksessaan he väittivät, että yrityksen pyörittäminen on mahdotonta maassa, jossa on "yhdet maailman korkeimmista veroista ja armoton byrokratia".

Yhtiö meni virallisesti konkurssiin maaliskuussa. Hansen ja Helbæk ovat rekisteröityneet ulkomailla asuviksi joulukuusta lähtien.

Ruotsin lisäksi pariskunnalla on verovelkoja myös Tanskassa, josta he muuttivat vuonna 2016 Ruotsiin.

Ruotsin viranomaisten mukaan kaksikko on pelkästään Ruotsille velkaa noin 550 000 euroa.

Pariskunta on lehtitietojen mukaan perustanut Guatemalaan hotellin.