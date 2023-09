Jo miljoonaluokan sensaatio – Suomen tennispomo avaa Davis Cup -menestyksen rahavirtoja

Davis Cupin sivuilla kerrotaan , että pelaajille varattu palkintopotti on 15 miljoonaa dollaria, eli reilu 14 miljoonaa euroa. Mitä paremmin maat menestyvät, sitä isompi potti on luvassa.Kansainvälisessä mediassa palkintosummat on jaettu seuraavasti: voittajalle 1,96 miljoonaa euroa, toiselle 1,4 miljoonaa, välieräjoukkueille 1,2 miljoonaa, puolivälieräjoukkueille reilu miljoona ja lohkovaiheen joukkueille hieman alle 500 000 euroa.

– Suuruusluokka oli pikkaisen yläkanttiin, mitä mediassa nyt spekuloitiin. Se on kuitenkin lähellä sitä luokkaa, mitä mediassa on keskusteltu, Purho myöntää.

Paljon mahdollisuuksia

– Tämä tarjoaa hienon mahdollisuuden, että voidaan rauhassa miettiä, mihin voidaan investoida. Täytyy tarkastella, miten nuoria pelaajia voidaan kehittää tulevaisuudessa ja tukea heitä entistä paremmin. Meillä on varmasti tehtävää naistenniksen puolella, ja me halutaan laittaa jonkinnäköinen kehitysprojketi pystyyn. Kyllä me myös tarvitaan kansainvälisiä tapahtumia ja kansainvälisiä kilpailuja suomeen, että suomalaispelaajilla on mahdollisuuksia pelata kotimaassa kovia otteluita, Purho luettelee mahdollisuuksia.