Poikkeusratkaisu – suurtähti sivuun Suomen maajoukkueesta: "Päätös oli kaikkea muuta kuin helppo"

Juuri Australian avointen nelinpelimestaruutta juhlinut Harri Heliövaara jää pois Davis Cup -maaottelusta Itävallassa 31.1.–1.2. Heliövaaran korvaa Suomen joukkueessa Patrick Kaukovalta.

Poisjäänti on Heliövaaralta, 35, harvinainen. Konkari on pelannut kaikissa maaotteluissa 2016 vuodesta lähtien. Ensimmäisen maajoukkuepelinsä vuonna 2008 tahkonnut nelinpelin suurnimi on pelannut kaikkiaan 30 maaottelussa.

– Ensinnäkin maajoukkue merkitsee minulle äärettömän paljon. Sinivalkoisen edustusasun pukeminen päälle on suurin mahdollinen kunnia ja ilokseni olen saanut tehdä sitä jo vuodesta 2008 alkaen. Tämän takia päätös oli kaikkea muuta kuin helppo, Heliövaara sanoo Tennisliiton tiedotteessa.

Maaottelu osui tähtipelaajalle hankalaan saumaan ajankohdallisesti ja olosuhteellisesti. Heliövaara on viettänyt alkuvuoden Australiassa, ja hänen on tarkoitus jatkaa kautta kovilla kentillä Yhdysvalloissa ensi viikolla. Aikaerorasitukset ja Itävallan päätös pelata maaottelu sisämassakentällä olivat vaikea yhdistelmä.

– Siinä on todella iso loukkaantumisriski ottaen huomioon alkukauden rasituksen, lentämiset ja olosuhteen radikaalin muutoksen. Ei tässä enää liian nuoria olla.

Uransa toisen miesten nelinpelin grand slam -voiton viikonloppuna saavuttanut Heliövaara on myös noussut nelinpelin maailmanlistalla neljänneksi.

– Nyt on erittäin hyvä sauma saavuttaa yksi unelmani, maailmanlistan ykköspaikka.

LUE MYÖS: Emil Ruusuvuoren tiedotustilaisuus peruuntui äkillisesti

Heliövaaran jääminen sivuun on Suomelle valtaisa takaisku, minkä lisäksi kaksinpelihuippu Emil Ruusuvuorikaan ei ole mukana. Sinivalkoisen pelaajaviisikon Itävallassa muodostavat nyt Otto Virtanen, Patrik Niklas-Salminen, Eero Vasa, Oskari Paldanius ja Heliövaaran korvaava Patrick Kaukovalta, joka on myös ennestään maajoukkueesta tuttu kasvo.

Otteluparin voittaja etenee 16 parhaan maan joukkoon ja kohtaa syksyllä voittajan ottelusta Kanada–Unkari.