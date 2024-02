Tenniksen huipputapahtumaa tavoitellaan Espooseen – huima yksityiskohta etuna kilvassa

Portugali-voiton yhteydessä Tennisliitosta kerrottiin, että Suomi on jättänyt ehdollisen hakemuksen lohkovaiheen järjestämiseksi. Toimitusjohtaja Teemu Purho kertoo MTV Urheilulle, että hakemus on voimassa.

– Nyt se on Kansainvälisen Tennisliiton arvioinnissa ja vertailussa muiden hakijoiden kanssa.

Jaakko Stenroos/All Over Press

– Olemme hakeneet tuen (ajatuksella), että tapahtuma tulisi meille. On kerrottu ministeriöön, että haetaan ehdollisena. Jos tapahtumaa ei tule, varmasti joudutaan rahat palauttamaan heille.

Kaikkiaan rahaa lohkovaiheen järjestämiseen palaa huomattavasti enemmän. Purhon mukaan Tennisliitto on arvioinut tapahtuman kulubudjetiksi 1,5–2 miljoonaa euroa. Summa pitää sisällään tapahtuman järjestelykulut sekä myös Kansainväliselle liitolle maksettavan järjestämisrahan.

– Me ei varmasti taloudellisesti kaikkein kovinta tarjousta Suomesta pystytä tekemään, varsinkaan kun ollaan ensimmäistä kertaa mukana. Hakemus pohjautuu enemmän tähän, että uskotaan, että saamme katsomot täyteen ja erittäin hyvä ja laadukas tapahtuma tehtyä. Siitä on saatu aikaisemmin kiitosta aikaisempien tapahtumien osalta.

– Siinä mielesä riskiä on mukana. On arvioitu, että riski pystytään kantamaan. Tennis kiinnostaa, ja uskotaan, että lipunmyynti vetäisi suomessa hyvin.

– Totta kai kotiyleisö, ja että on kannustusta, uskoisin että kaikessa urheilussa on hyödyksi joukkueelle, Purho sanoo.

– Meidän porukka on myös tykännyt Espoon hallista. On siellä useampi ottelu pelattu. Se on muodostunut sellaiseksi kotiluolaksi. Voisin kuvitella, että se myös olisi positiivinen juttu.