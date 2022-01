Jim Carrey tunnetaan lukuisista menestyselokuvista kuten The Mask – Naamio (1994), Batman Forever (1995), Valehtelija, valehtelija (1997), The Truman Show (1998), Man on the Moon (1999), Tahraton mieli (2004) ja Yes Man (2008). Näyttelemisen lisäksi Carrey on keskittynyt viime vuosina myös maalaamiseen.