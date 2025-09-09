Jethro Rostedt kertoo julkaisemallaan videolla: Tällainen vankeustuomio häntä voi odottaa talousrikoksista

Jehtro Rostedt kertoo julkaisemallaan videolla käynnissä olevasta vero-oikeudenkäynnistä.

Liikemies Jethro Rostedt julkaisi tiistaina 9. syyskuuta Youtube-kanavallaan videon, jossa kommentoi meneillään olevaa vero-oikeudenkäyntiä. Vuonna 2024 uutisoitiin Rostedtia syytettävän kolmesta törkeästä veropetoksesta ja yhdestä perusmuotoisesta veropetoksesta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2016-2020.

Ilta-Sanomat uutisoi tiistaina Rostedtin tunnustavan syyllisyytensä törkeisiin talousrikoksiin ja että Rostedtin oli tarkoitus vastata keskiviikkona Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa syytteeseen törkeistä veropetoksista. Päivää ennen käsittelyä kävi ilmi, että se on muuttunut tunnustamisoikeudenkäynniksi.

Tunnustamisoikeudenkäynti tarkoittaa syytetyn tunnustavan tekonsa ja suostuvan tuomioon ennalta sovitun tuomioesityksen mukaisesti.

Videollaan Rostedt kertoo syyttäjän hakeneen hänelle alun perin kolme vuotta ja kuusi kuukautta vankeutta. Tunnustamisoikeudenkäynnin myötä Rostedtin tuomio lievenee.

– Minulle haetaan vuosi ja kymmenen kuukautta vankeutta, Rostedt kertoo videolla.

Rostedt toteaa videolla, että mikäli hänet olisi tuomittu 3,5 vuoden vankeusrangaistukseen, se olisi "tarkoittanut vankilareissua". Mikäli vankeustuomio on Suomessa yli kaksi vuotta, se tuomitaan ehdottomana.

Mikäli Rostedtin tuomio tulee olemaan vuosi ja kymmenen kuukautta, se voidaan tuomita ehdollisena, eli Rostedt ei joutuisi vankilaan.

Rosted kertoo videolla, että veroja olisi maksamatta yli 500 000 euron edestä.

– Olisiko pitänyt verot maksaa? Olisi, olisi pitänyt. Olen nimittäin tehnyt sellaisen pläänin, että nyt kun tämä kaikki paska ollaan saatu karsittua ja kaikki asiat ovat ikään kuin pöydällä ja ne lyödään yhteen nippuun, niin minä aion ne kaikki maksaa. Olen siitä erikoinen tyyppi.

Maksamatta jääneet verot ovat kerryttäneet Rostedtin mukaan myös runsaasti korkoa.

– Tuollainen 500 000 euroakin kasvaa aika haipakkaa tuosta.

Rostedt toteaa olleensa aina ihminen, joka on tavalla tai toisella tippunut jaloilleen.

– Tietenkin olen nyt lähemmäs viisikymppinen ukko, että nyt tipuin mahalleni. Jos pääsen ylös, niin meinaan kyllä kaikki pistää kuntoon, Rostedt vakuuttaa.

Lisäksi Rostedt painottaa, ettei yritä selitellä tekojaan, vaan pyrkii kantamaan vastuun toiminnastaan.

Rostedt nousi alkujaan julkisuuteen Diili-ohjelman myötä.