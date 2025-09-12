Ehdollisen vankeusrangaistuksen lisäksi Jethro Rostedtille määrättiin 90 tuntia yhdyskuntapalvelua.
Liikemies Jethro Rostedt tuomittiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa veropetoksista vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Ehdollisen vankeuden ohessa Rostedtille määrättiin 90 tuntia yhdyskuntapalvelua. Tuomio ei ole lainvoimainen.
Rostedtin syyksi luettiin yksi perusmuotoinen veropetos sekä kolme törkeää veropetosta. Rikokset tapahtuivat vuosina 2016-2020.
Rostedt määrättiin korvaamaaan kaikkiaan veroja Verohallinnolle 599 239 euroa.
Rostedt valottaa MTV Uutisille suunnitelmiaan yhdyskuntapalvelun suorittamisesta.
– Luulen, että tämä ei ole minun päätökseni, vaan minut määrätään johonkin paikkaan. Iltalehti haukkui keittiöapulaiset, niin se olisi toivelistallani ykkösenä, jos saisin valita.
Rostedt sanoo, että vielä ei ole tiedossa, kuinka asia etenee käytännössä.
– Ei hajuakaan, olen ensikertaa tällaisessa tilanteessa.
Pääasiassa Espanjan Fuengirolassa viihtyvän Rostedtin mukaan yhdyskuntapalvelu hoidetaan Suomessa.
Rostedt pyörittää Fuengirolassa Jeti's kebab -ravintolaa.
Rostedt julkaisi tiistaina 9. syyskuuta Youtube-kanavallaan videon, jossa kommentoi vero-oikeudenkäyntiä.
Rostedt nousi alkujaan julkisuuteen Diili-ohjelman myötä.