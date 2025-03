Jesse Puljujärveltä avoin paljastus – linjaa tuoreen tavoitteensa

Jesse Puljujärvi kertoo, ettei keskusteluja Floridan suuntaan ole tuoreeltaan ollut. Suomalaishyökkääjä keskittyy pelaamaan vahvan loppukauden jääkiekon AHL:ssä Charlotte Checkersissä.

Aiemmin tällä kaudella Pittsburgh Penguinsin organisaatiossa sekä NHL:ää että AHL:ää pelannut Jesse Puljujärvi on kiekkoillut Florida Panthersin AHL-farmijoukkue Charlotte Checkersissä helmikuusta lähtien. Ensin hän pelasi koeaikasopimuksella, kunnes Panthers solmi kolme viikkoa sitten suomalaisen kanssa loppukauden kattavan kaksisuuntaisen kontrahdin. 26-vuotiaan miehen matsit ovat jatkuneet AHL:ssä.

– Charlottessa pelit ovat sujuneet ihan ok. Nyt on ollut mukava, kun on päässyt säännöllisesti pelaamaan ja joukkueena ollaan pystytty voittamaan paljon pelejä. Ollaan hyvin pleijaripaikassa kiinni, Puljujärvi sanoo MTV Urheilulle.

Hyökkääjä on nakuttanut 17 pelissään Checkersissä 4+7=11 tehopistettä.

– Kyllähän sitä itseltä aina odottaa enemmän, nimenomaan maaleja ja pisteitä, kun olen nyt täällä AHL:ssä pelannut.

– Pitää olla kuitenkin tyytyväinen, että olen saanut pelata. Saan olla hyvässä joukkueessa mukana. Nautitaan ja pistetään itsestä parasta kehiin joka päivä ja ilta, kun pääsee pelaamaan.

"Jos tulee jotain, niin valmiina ollaan"

Puljujärven fokus on tällä hetkellä AHL:ssä.

– Keskusteluja Floridan suuntaan ei ole nyt ollut, hän paljastaa.

– Nyt ollaan ihan täysin keskitytty Charlottessa tähän. Tulee mitä on tullakseen. Tässä pyritään päivä päivältä kehittymään ja antamaan parasta. Jos tulee jotain, niin valmiina ollaan.

Puljujärvi kehuu Florida Panthersin organisaatiota. Hän huomauttaa NHL-joukkueen menneen viime kaudella "ihan päätyyn asti", Stanley Cup -mestariksi.

– Muutenkin täällä AHL:n puolella hoidetaan asiat tosi hyvin ja halutaan kehittää nuoria. Halutaan pärjätä täällä ja viedä koko hommaa eteenpäin koko ajan. Työskennellään tosi hyvin. Kyllä meikä on innoissaan tässä mukana.

"Puljun" loppukauden tavoitteena on menestyä Checkersin kanssa mestarillisesti.

– Meillä on täällä kyllä hyvä joukkue ja on mahdollisuutta. Olla itse siinä isossa roolissa, se olisi kyllä tämän kevään tavoite. Sitä kohti, että Calder Cupia nostetaan, suomalainen viittaa AHL-mestaruuteen.

MTV Sub näyttää NHL-ottelun Florida Panthers – Montreal Canadiens suorana lähetyksenä sunnuntaina kello 20 alkaen.