Katsomokomennukset ja valmentajan suora palaute käänsivät Jesse Puljujärven kurssin – "Käytiin pikku palaveri"

26-vuotias Puljujärvi pelaa toista kauttaan Pittsburghin riveissä. Puljujärvi esiintyi syksyn harjoitusotteluissa erinomaisesti, mikä nosti osaltaan odotuksia kautta ajatellen.

Puljujärvi on nyt pelannut 17 ottelua, joiden aikana tehopisteitä on kertynyt seitsemän (2+5). Isokokoinen hyökkääjä on löytänyt itsensä alkukauden aikana muutamaan otteeseen katsomosta, mutta viime otteluissa Puljujärvi on jälleen viilettänyt joukkueensa kokoonpanossa.

Puljujärvi myöntää, ettei ole ollut täysin tyytyväinen kauden otteisiinsa.

– Ensimmäiset pari viikkoa olivat tosi hyviä. Sitten oli vähän hiljaisempaa, mutta nyt taas pari viime peliä tuntuivat taas hyvältä. Ei sieltä sittenkään ollut mitään kadonnut, ja pystyy pelaamaan ihan hyvää lätkää. Sitä haluaa vain tasaisuutta ja olla parempi. En ole ollut ihan täysin tyytyväinen, Puljujärvi summaa.

– On kuitenkin päässyt pelaamaan NHL-pelejä. Sehän on hyvä.

Puljujärvi on viime otteluissa saanut pelata itselleen mieluisassa roolissa. Hän on tähdittänyt joukkueensa kolmosketjua ja vastuuta on tullut myös Pittsburghin toisessa ylivoimaviisikossa.

Vielä marraskuun alussa Puljujärvi seurasi kuitenkin kaksi perättäistä ottelua katsomosta käsin. Pittsburghin päävalmentaja Mike Sullivan kertoi tuolloin pohjoisamerikkalaismedialle pitäneensä suomalaishyökkääjän kanssa palautekeskustelun liittyen seikkoihin, joissa Puljujärvellä on vielä parannettavaa.

– Siinä käytiin pikku palaveri, että mitä he haluaisivat enemmän nähdä. Se oli just noihin joukkueen yksityiskohtiin – puolustussuuntaan ja puolustusalueelle. Niitä en ollut tehnyt tarpeeksi jatkuvasti, Puljujärvi kertoo.

Valmentajan viesti meni Puljujärvelle hyvin perille ja nyt Puljujärvi on ollut Pittsburghin vakiokalustoa.

– Olen pyrkinyt niihin keskittymään, mitä he haluavat enemmän siinä pelissä nähdä. Omalla kohdalla tietenkin ymmärtää sen, että miten pystyy joukkuetta auttamaan, Puljujärvi sanoo.

Katsomokomennuksiinsa Puljujärvi suhtautui ammattimaisesti.

– Kyllä se lisäsi motivaatiota. Sai pari hyvää treenipäivää ja sitten oli ihan eri fiilis mennä taas pelaamaan. Pelejä on niin paljon, että seuraavana päivänä tulee toinen. Lisää motivaatiota vain.

Lonkat ovat nyt kunnossa

Puljujärvi teki viime syksynä kaksivuotisen sopimuksen Pittsburghin kanssa. Viime kausi oli suomalaisen osalta haastava, sillä Puljujärven molemmat lonkat leikattiin kesällä 2023. Lopulta Puljujärvi pelasi 22 NHL-ottelua tehoin 3+1.

Tällä kaudella Puljujärvi on päässyt huomattavasti parempaan kuntoon.

– Viime kausi oli kyllä vähän hakemista siihen, mihin tällä kropalla pääsee ja oli periaatteessa pelien ohella kuntoutumista koko ajan. Kesän treenijakso teki hyvää ja sai steppejä ja enemmän kropasta ulos. Nyt on löytänyt ihan hyviä rutiineja ja kroppa ja lonkat ollut ihan ok. Kyllä sieltä vielä pystyy ottamaan steppejä. Tähän kohtaan on hyvä, Puljujärvi summaa kuntoaan.

Kesän 2016 nelosvaraus pelaa nyt jo kahdeksatta kauttaan NHL:ssä. Edmonton Oilersissa ja Carolina Hurricanesissa Puljujärvi ei kyennyt vakiinnuttamaan paikkaansa, mutta Pittsburghissa Puljujärvi haluaa ottaa seuraavan askeleen urallaan.