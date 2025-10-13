Florida Panthers tavoittelee jääkiekon NHL:ssä jo kolmatta peräkkäistä Stanley Cupin voittoa. MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu nosti NHL-studiossa esille, mikä on Floridan kohdalla hyvinkin poikkeuksellinen asia.

Florida on ollut kolme kertaa peräkkäin Stanley Cupin finaaleissa ja mukaan on tarttunut kaksi mestaruutta. Mestaruuden takuurunko on pysynyt samana aina ensimmäisestä finaalisarjasta lähtien, kuten päävalmentaja Paul Maurice, joka aloitti tehtävässään vuonna 2002.

– On poikkeuksellista, kun haastatteluissa sanotaan suoraan, että halutaan jäädä. Ja GM (general manager) sanoo myöskin, että pystyn pitämään kaikki täällä. Sellaista ei olla kuultu pitkään aikaan. Usein keskustelu menee niin, että joukkue tulee hajoamaan, koska palkkakatto jne., Joensuu sanoo.

– Mutta, sieltä tulee kuitenkin koko ajan ulos, että me kaikki haluamme jäädä ja GM sanoo, että pystyn pitämään kaikki, Joensuu toteaa.

