Vancouver-puolustaja Tyler Myers on saanut sakot törkytempustaan.
Myers huitoi Edmontonin supertähteä Connor McDavidia jalkoväliin varhain sunnuntaiaamuna pelatussa Canucksin ja Oilersin välisessä ottelussa.
Kolmannessa erässä ajassa 8.25 tapahtunut huitominen meni ohi tuomaristolta, sillä siitä ei annettu pelissä rangaistusta.
NHL:n kurinpito korjasi asian. Myersille langetettiin 2 500 dollarin sakot. Sakkosumma ohjataan NHL-pelaajien hätäapurahastoon.
Edmonton voitti kyseisen ottelun maalein 3–1.