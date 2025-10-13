Jääkiekon NHL:ssä Washington Capitals kaatoi vieraissa New York Rangersin lukemin 1–0.
Ottelun ainokaisen maalin teki Anthony Beauvillier, kun toista erää oli takana vajaat 14 minuuttia. Osumasta kirjattiin syöttöpisteet Aleksandr Ovetshkinille ja Declan Chisholmille.
Illan ykköstähti oli Washingtonin maalivahti Charlie Lindgren, joka torjui NHL-uransa kymmenennen nollapelin. Kaikkiaan Lindgren torjui 35 laukausta.
Rangersin riveissä luisteli myös suomalaispuolustaja Urho Vaakanainen, jolle siunaantui reilun 14 minuutin edestä peliaikaa. Vaakanainen jäi tehopisteittä.