NHL:ssä pelaava Florida Panthers on tehnyt kaksivuotisen jatkosopimuksen hyökkääjä Jonah Gadjovichin, 27, kanssa.
Kaudesta 2026-27 voimaan astuva sopimus on kokonaisarvoltaan 1,81 miljoonan dollarin (noin 1,55 milj. euron) arvoinen ja tuo kanadalaisrymistelijälle 905 000 dollarin kausiansiot.
Florida julkisti Gadjovichin sopimuksen tämän syntymäpäivänä, joten tuoretta sopimusta voi leikkimielisesti pitää melko arvokkaana syntymäpäivälahjana.
Gadjovich on edustanut Floridaa kaudesta 2023-24 lähtien. Viime kaudella hän pelasi NHL:ssä 42 ottelua tehden neljä maalia. 16 pudotuspeliottelussa pisteitä syntyi kolme (2+1).