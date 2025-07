Jennifer Lopez häikäisee rantatyylillään – paistatteli päivää Espanjassa

Jennifer Lopez palaa keikkalavoille vaikean vuoden jälkeen. Ennen keikkaansa laulaja ehti nauttia Espanjan auringosta.

Poptähti ja näyttelijä Jennifer Lopez,55, ilahduttaa seuraajiaan tuoreilla bikinikuvillaan Instagramissa. Lopez julkaisi kahden kuvan postauksen Espanjan auringon alta.

Julkaisussaan Lopez nauttii kesäpäivästä beigeissä bikineissä. Aurinkosuojaksi hän on laittanut valkoisen kauluspaidan, jonka hän on solminut edestä. Lisäksi kasvoja koristaa suuret aurinkolasit.

– Hei Espanja. Nähdään pian, julkaisun yhteyteen on kirjoitettu.

Postaus viittaa tähden pian alkavaan Up All Night -konserttikiertueeseen, jonka ensimmäiset keikat ovat muun muassa Pontevedrassa, Madridissa ja Barcelonassa.

Kiertue alkaa vuosi sen jälkeen, kun laulaja peruutti This Is Me Live -kiertueensa. Lopez ilmoitti tuolloin, että tarvitsi taukoa viettääkseen aikaa perheensä ja ystäviensä kanssa.

Lopez kertoi hiljattain Interview-lehdelle, että hänen oli välttämätöntä ottaa aikaa itselleen ja lapsilleen vaikeina aikoina. Lopez erosi näyttelijä Ben Affleckista vuonna 2024. People-lehden mukaan tähti on nyt valmis palaamaan lavoille vapaana ja onnellisena.

– Kaikki elämässä tuntuu nyt terveeltä ja hyvältä. Olen valmis saamaan ihmiset laulamaan, tanssimaan ja pitämään hauskaa. Se on ainoa tavoitteeni, Lopez kommentoi tulevaa kiertuettaan.

Lopezin kiertue alkaa 8. heinäkuuta Espanjasta. Kiertue loppuu Las Vegasin Caesar's Palaceen, jossa tähti tekee useiden konserttien sarjan joulukuussa 2025.