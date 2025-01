Jennan iltalenkin tunnelma muuttui pelottavaksi kertaheitolla Kauniaisissa: "Rohkeita susia"

Jenna Lehden sydän jätti lyönnin välistä, kun hän kohtasi suosikkilenkkipolullaan kaksi tummaa hahmoa.

Lauantai-iltapäivänä Kauniaisten Kasavuoreen ulkoilemaan lähtenyt Jenna Lehti ihmetteli, kuinka hiljaista lenkkipolulla oli. Usein Kasavuoren alueella lenkkeilevän Jennan intuitio kertoi, että jotain outoa on ilmassa.

Pian Jenna havaitsi pimeällä metsäpolulla kaksi tummaa ja suurta hahmoa. Jenna hoksasi tuijottavansa kahta sutta, jotka haistelivat ympäristöä alle sadan metrin päässä naisesta.

– Sudet haistelivat maata, kävivät välillä metsän puolella ja palasivat taas kuntopolulle. Hätäännyin, Jenna kertaa tapahtumia.

Jenna kertoo kaivaneensa puhelimen ja soittaneen hätäkeskukseen. Hän sai hätäkeskuksesta toimintaohjeita.



– He kehottivat kävelemään susista poispäin, Jenna kertoo.

Jenna ei usko, että sudet ehtivät huomata häntä. Hän kertoo vilkuilleensa selkänsä taakse poistuessaan paikalta.

Susihavaintoja alueella useita

MTV Uutiset kertoi joulukuussa Pohjois-Espoossa havaitusta kolmen suden laumasta. Myös Espoo-Kauniaisten riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö vahvisti alueen havainnot.

Petoyhdyshenkilön mukaan hätäkeskukseen soittaminen on oikea toimintatapa, jos susi tulee asutuksen läheisyydessä vastaan.

Puoli tuntia hätäkeskuspuhelun jälkeen poliisi soitti Jennalle. Poliisipartio kertoi käyneensä paikan päällä Kasavuoressa katsomassa jälkiä. He kertoivat Jennalle myös puhuttaneensa muita lenkkeilijöitä alueella.

– Koiran ulkoiluttajat olivat kertoneet koirien olevan valppaana, Jenna sanoo.

Jenna kertoo lukeneensa sosiaalisesta mediasta, että alueella on tehty muitakin susihavaintoja. Yksi hänen tuttavistaan oli nähnyt Espoon Pirttimäessä kaksi sutta, niin ikään lauantaina. Kauniaisten Kasavuoren ja Espoon Pirttimäen välinen etäisyys on noin 8 kilometriä.

Kasavuoren alueen pinta-alasta noin 15 hehtaaria on luonnonsuojelualuetta. Jennan kohtaamat sudet tallustelivat avoimella alueella kuntopolun varrella. Metsäaluetta ympäröi paljon asutusta ja alueella liikkuu Jennan mukaan lapsiperheitä ja koiranulkoiluttajia.

– Rohkeita susia, Jenna arvioi.

Susien kohtaaminen on istuttanut Jennaan pelon siemenen. Hän ei itse uskalla toistaiseksi mennä enää Kasavuoren alueelle, vaan valitsee lenkkeilyynsä valaistut tiet.

– Kyllä se on ikävää, jos moni ihminen jää mieluummin kotiin, kun lähtee ulkoilemaan. Metsä on metsä ja siellä on eläimiä, mutta kyllä ne (sudet) aika lähelle uskaltavat tulla, Jenna toteaa.

Suomen riistakeskuksen Uudenmaan aluetoimisto tiedotti syyskuussa, että susien määrä vaikuttaa lisääntyneen Länsi-Uudellamaalla, johon myös Kauniainen ja Espoo kuuluvat.