Jättiyleisö seurasi Venus Williamsin paluuottelua – "Aivan sairasta"

Tenniksen kaksinpelin seitsemänkertainen grand slam -voittaja Venus Williams palasi voitokkaana 16 kuukauden kilpailutauoltaan.

Venus Williams ja Hailey Baptiste nuijivat Washingtonin WTA-turnauksen nelinpelin ensimmäisellä kierroksella Eugenie Bouchardin ja Clervie Ngounouen lukemin 6–3, 6–1.

– Ottelun jälkeen Hailey kysyi minulta, että miltäs tämä tuntui, 45-vuotias Williams jutteli.

– On jopa vaikeampi pelata nelinpeliä, koska en ole nelinpelaaja.

Williams oli tyytyväinen peliparinsa toimintaan maanantaina paikallista aikaa pelatussa ottelussa ja kehui tämän kokemusta nelinpelistä.

– Hän syötti ensin, koska hän on pelannut koko vuoden ja pelannut hyvin. Mielestäni tämä auttoi minua paljon.

Kolmisen tuhatta katsojaa seurasi Williamsin paluuta. Joukossa oli koripallon NBA-tähti Kevin Durant, joka on kotoisin Washingtonista. Williams kertoi olleensa niin keskittynyt otteluun, että hän ja pelipari Baptiste puhuivat Durantin läsnäolosta vasta ottelun jälkeen.

Katsojat huomioivat Durantin rytmikkäillä KD-huudoilla ja vaikeuttivat Baptisten keskittymistä.

– Aivan sairasta, että hän tuli kannustamaan meitä. Tosi siistiä, Baptiste iloitsi.

Koripallotähden läsnäolo kasvatti myös Williamsin näyttöhaluja.

– Olin ihan että, haluan näyttää KD:lle, mitä osaan. Lyökää vain pallo minulle, Williams sanoi.

Erilainen vuosi

Williams on kärsinyt viime vuosina terveysongelmista. Pelikuntoon pääseminen oli jo voitto sinänsä, mutta voitto ottelussa kruunasi onnistuneen paluun, jonka eteen Williams on tehnyt valtavasti töitä. Hän kohtaa tiistaina paikallista aikaa kaksinpelissä Peyton Stearnsin.

– On vain niin kiva, että pystyn taas pelaamaan. Tilanteeni on nyt todella erilainen kuin vuosi sitten. Ero on kuin yöllä ja päivällä. Voin olla täällä ja valmistautua turnaukseen. Vuosi sitten valmistauduin leikkaukseen, Williams sanoi.

Nelinpelivastustajista Bouchard lopettaa uransa ensi viikolla Kanadassa. Hän oli mielissään, että sai kohdata vielä Williamsin.

– On hauskaa ja erityistä pelata häntä vastaan viimeisen kerran. Hän on 14 vuotta minua vanhempi ja pelaa edelleen. Kunnioitan häntä. Hän on niin legendaarinen.