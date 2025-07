Olympiavoittajalla karu kohtalo – pitkään sivussa

Tenniksen olympiavoittaja Zheng Qinwen on vetäytynyt Yhdysvaltain avoimista.

Hän toipuu oikean kyynärpäänsä leikkauksesta, turnauksen järjestäjät ilmoittivat maanantaina.

Maailmanlistalla kuudentena oleva pelaaja paljasti viime viikolla Instagramissa kärsineensä "jatkuvasta kivusta" oikeassa kyynärpäässään, mikä on vaikuttanut hänen suorituksiinsa sekä harjoituksissa että otteluissa.

Tutkittuaan erilaisia hoitoja ilman toivottua tulosta, Zheng päätti mennä tähystysleikkaukseen konsultoituaan kyynärpääasiantuntijoita ja tukitiimiään.

Sittemmin hän on ilmoittanut keskittyvänsä seuraavat viikot ja kuukaudet toipumiseensa.

22-vuotias kiinalaistähti oli viime vuonna huippuiskussa voittaen kultaa Pariisin olympialaisissa ja päästyään Australian avointen finaaliin.

Hänen vauhtinsa kuitenkin pysähtyi tänä vuonna Wimbledonissa, jossa tšekkiläinen Katerina Siniakova pudotti hänet ensimmäisellä kierroksella.

Zhengin vetäytymisen myötä Ranskan Leolia Jeanjean nousee Yhdysvaltain avointen pääsarjaan. U.S Open alkaa New Yorkissa 24. elokuuta ja se on kauden viimeinen Grand Slam -turnaus.