Alkuviikosta kerrottiin, että sadat turkkilaiset jalkapalloerotuomarit ovat lyöneet vetoa otteluista, vaikka tämä ei ole heille sallittua. Nyt Turkin jalkapalloliitto on jakanut tapauksessa toimitsijakieltoja kaikkiaan 149 tuomarille, kertoi BBC lauantaina.
Pannat ovat pituudeltaan 8–12 kuukautta. Kolmen tuomarin toimintaa tutkitaan yhä.
Tutkimuksen mukaan 571 jalkapallotuomarin joukosta löytyi 371 sellaista, joilla on vedonlyöntitili. Aktiivisesti vetoa lyöviä oli 152. Joillain "tilillä" oli vain yksi lyöty veto, mutta 42 tuomaria oli uhkapelannut yli tuhatta jalkapallo-ottelua.
Suurin yksittäisen tuomarin määrä oli peräti 18 227 lyötyä vetoa.
– Turkkilaisessa jalkapallossa on moraalinen kriisi. Perustavanlaatuinen ongelma on eettinen, Turkin liiton puheenjohtaja Ibrahim Haciosmanoglu kertoi CNN:lle BBC:n mukaan.
– Jos löydätte yhdenkin erotuomarin, joka ei ole saanut palkkaansa, eroan puheenjohtajan tehtävästä. Olemme itse asiassa nostaneet heidän palkkojaan sekä viime vuonna että jälleen tänä vuonna.