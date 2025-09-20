KalPan kapteeni Jaakko Rissanen jää ulos illan TPS-ottelusta tärkeästä syystä.
KalPa tiedottaa, että tämäniltaiseen kokoonpanoon tulee muutoksia iloisen syyn takia: Jaakko Rissanen suuntaa perheensä tueksi synnytyssaliin. Tähtipelaaja oli alun perin merkitty jääkiekon SM-liigan TPS-vieraskoitokseen kolmosketjun keskushyökkääjäksi.
Huomattavimpia muutoksia on, että tavallisesti puolustajana pelaava Saku Salmela on siirretty KalPan nelosketjun laitaan. Kuopiolaisten kokoonpanoon nousee mukaan puolustaja Juuso Ketola.
Jaakko Rissanen on kokenut, 35-vuotias peluri. Hän voitti viime keväänä ensimmäisen Suomen mestaruutensa KalPan historiallisella kultasesongilla. Kuopion mies nakutti 58 runkosarjaotteluun komeat 56 tehopistettä.
Lue myös: Tuttu nimi TPS-maalille – Suomen NHL-vahdin poika debytoi SM-liigassa
TPS–KalPa käynnistyy Turussa kello 17.00.