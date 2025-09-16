Jääkiekon SM-liigassa pelataan tiistaina yksi ottelu. Hallitseva Suomen mestari KalPa isännöi Kiekko-Espoota. Kuopiolaiset saavat vahviketta puolustuspäähänsä.
Veikkauksen kokoonpanotietojen mukaan KalPan tshekkiläispuolustaja Lukas Kanak pelaa kauden ensimmäisen ottelunsa. Hänet on merkitty kakkospariin Filip Westerlundin vierelle. Kanak oli mukana jo viime vuonna, kun KalPa voitti SM-kultaa.
Tähtinimistä Teemu Hartikainen jatkaa ykkösvitjassa, Cade Borchardt ja Patrick Curry viilettävät kakkosketjussa.
Vieraaksi saapuva Kiekko-Espoo luottaa tuttuun kokoonpanoon. Vain pelaava maalivahti vaihtuu lauantaista, kun Sami Rajaniemi siirtyy luukulle huippuvahti Petteri Rimpisen tieltä.
Kiekko-Espoo on aloittanut kauden pirteästi. Se on kerännyt seitsemän pistettä yhdeksästä mahdollisesta. KalPa puolestaan on kahden pelatun pelin jälkeen kahdessa pisteessä.
Joukkueiden vääntö alkaa klo 18.30. Voit seurata ottelua MTV Katsomosta.