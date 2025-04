Hurja huhu: F1-tähti neuvottelee jättisiirrosta

Mercedes-kuljettaja George Russell on käynyt neuvotteluja mahdollisesta siirrosta Red Bullille, uutisoi PlanetF1.

Russell ja Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner ovat sivuston mukaan keskustelleet epävirallisesti brittikuljettajan siirrosta, joka tapahtuisi kuluvan kauden jälkeen.

Viime kauden Singaporen osakilpailussa Horner vihjaisi Red Bullin olevan kiinnostunut Russellista, jonka sopimus Mercedeksen kanssa lähenee loppuaan. Horner sanoi, että "olisi typerää olla ottamatta sitä huomioon".

Christian Hornerin ja George Russellin kerrotaan keskustelleen tulevasta.

Samaan aikaan hollantilaistähti Max Verstappenin lähtöhuhut voimistuvat entisestään.

Verstappenin sopimus Red Bullin kanssa ulottuu vuoteen 2028. Sopimuksessa on kuitenkin ehdollisia pykäliä, joiden avulla kontrahti voitaisiin purkaa jo aiemmin.

Italialainen Gazzetta dello Sport uutisoi viime viikolla, että Aston Martin olisi tarjonnut Verstappenille peräti 300 miljoonan dollarin arvoista kolmen vuoden sopimusta. Horner yritti kuitenkin katkaista näiltä huhuilta heti siivet.

Verstappenia on spekuloitu myös Mercedeksen rattiin, jos Russellin paikka vapautuu. Myös McLarenin tähtikuljettaja Lando Norris on ollut pitkään yhdistettynä Red Bullille, jonka on kerrottu pitävän silmällä myös Alex Albonia.

Russell on aloittanut kuluvan F1-kauden paremmin kuin koskaan urallaan. Viidessä osakilpailussa hän on yltänyt kolmesti palkintokorokkeelle.