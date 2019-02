Jättimäärä lapsia seksualisoivia videoita vain parin klikkauksen päässä Youtubessa – tästä on kyse Youtuben ympärillä pyörivässä kohussa

Asiasta on kohuttu viime päivinä sosiaalisessa mediassa ympäri maailmaa. Videot ovat helposti jokaisen löydettävissä ja niiden yhteydessä on ollut jopa mainontaa.

Kommenttikentissä asiattomuuksia

Palvelu siis tarjosi hänelle automaattisesti sisältöä, joka on kiinnostanut muita, bikiniesittelyvideoita hakeneita ihmisiä.

Kuvailee löydöstään jopa pedofiiliringiksi



Monet videota kommentoineista toistivat Watsonin havainnon. Lapsia kuvaaviin videoihin on helppo törmätä. Yhtä helposti löytyvät videoiden alla käytävät asiattomat ja lapsia seksualisoivat keskustelut.

– Youtuben video-algoritmia on syytetty viime vuosina melko kammottavista asioista – sensuurista, salaliittoteorioiden levittämisestä ja äärioikeiston radikalisoimisesta – mutta mikään syytöksistä ei ole yhtä vakava, Forbes kirjoittaa.

Mainostaja vetäytyy Youtubesta



Watson kiinnitti videollaan huomiota myös siihen, että joidenkin arveluttavien videoiden yhteydessä näkyy mainoksia. Osa videoiden julkaisijoista on saanut siis rahaa videoiden katselukertojen mukaan.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu lista yrityksistä, joiden mainoksia on päätynyt videoihin. Yksi yrityksistä on eläinruokia valmistava Purina.