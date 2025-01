Jatkuuko Auer-saaga käräjäoikeudessa? Ratkaisu loppuviikon aikana

Syyttäjä päättää loppuviikon aikana, jatkuuko Anneli Auerin ja hänen entisen miesystävänsä Jens Kukan seksuaalirikossyytteiden käsittely Satakunnan käräjäoikeudessa.

Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto kertoo MTV Uutisille, että ratkaisu asiassa pyritään tekemään joko tämän viikon torstaina tai perjantaina. Syyttäjien on tehtävä ratkaisu siitä, jatkavatko he syytteiden ajamista nyt, kun korkein oikeus on purkanut pääosin Auerin ja Kukan seksuaali- ja väkivaltarikosvyyhdistä saaman tuomion pääosin.

Valtakunnansyyttäjän päätöksestä riippuu, jatkuuko vai päättyykö vyyhdin käsittely oikeudessa seksuaali- ja väkivaltarikosten osalta.

Korkein oikeus teki harvinaisen purkuratkaisunsa viime joulukuussa. Ratkaisu koski Turun hovioikeuden antamaa tuomiota. KKO piti voimassa osan väkivaltarikosratkaisuista, muutoin KKO palautti asian Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen uudessa oikeudenkäynnissä käsiteltäväksi.

Syynä tähän erittäin painavaan tuomionpurkuun olivat seksuaali- ja väkivaltarikosjutun asianomistajien eli Auerin lasten muuttuneet kertomukset. Auerin aikuistuneet lapset ovat jälkikäteen kiistäneet aiemmat kertomuksensa väitetyistä rikoksista ja kertoneet, että sijaisvanhemmat painostivat heidät kertomaan valheita äidistään ja tämän silloisesta miesystävästä.