Jatkossa suomalaisten terveys- ja sosiaalitietoja saa tutkimuskäyttöön yhdellä luvalla: Uusi tietolupaviranomainen Findata aloittaa tammikuussa

Findatan tarkoituksena on sujuvoittaa aineistojen hyödyntämistä muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä aiempaa tehokkaampien lääkkeiden ja hoitojen kehittämisessä.

– Aiemmin esimerkiksi tutkija on joutunut tekemään lupahakemuksen erikseen jokaiselle rekisterinpitäjälle. Tämä on aiheuttanut päällekkäistä hallinnollista työtä ja vienyt aikaa. Myös käytännöt aineistojen luovuttamisesta ovat vaihdelleet. Jatkossa sosiaali- ja terveysalan aineistojen käyttöluvat on keskitetty yhdelle luukulle, Findatan johtaja Johanna Seppänen kertoo tiedotteessa.