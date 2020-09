Jatkosodan jälkeensä jättämiä vainajia etsitään Hangon edustalla, myös omaisia jäljitetään: "Hyvässä lykyssä luista tulee yksilö, jolla on tarina"

– Nyt on viimeiset mahdollisuudet, ennen kuin ne luut maatuvat kokonaan, löytää ehkä omaisia näille kaatuneille. Aika on meitä vastaan tässä tilanteessa. Hangon rintamalle on haudattu venäläisiä ja sinne on kadonnut venäläisiä ja suomalaisia. Myös yksi ruotsalainen vapaaehtoinen on ilmoitettu kadonneeksi siellä, toteaa historioitsija ja tietokirjailija Teemu Keskisarja Viiden jälkeen -ohjelmassa.