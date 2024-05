Jasmiina Yildizin syöpähoidot loppuivat: "Nyt odotellaan tuloksia"

– Nyt odotellaan tuloksia, sillä hoidot vaikuttavat kehossa lähes puoli vuotta. Olen kiitollinen, ylpeä ja onnellinen, että mun keho jaksoi tän kaiken. Mielen päällä on paljon käsiteltävää ja nyt on aika huoltaa, rauhoittua ja keskittyä siihen. Niin paljon tapahtumia, niin lyhyessä ajassa, vaikka tämä aika on tuntunut mulle siltä, että se on pysähtynyt, Yildiz kirjoittaa.