Jasmi Joensuu laittaa vastaan Norjan pomon väitteelle: "Ei varmasti"

Jasmi Joensuu ei jaa Norjan hiihtomaajoukkueen johtajan Ulf Morten Aunen esittämää näkemystä siitä, että Suomi olisi kultasuosikki naisten MM-viestiin Trondheimissa.

Ulf Morten Aune kehui MTV Urheilulle Suomen hiihtäjänaisista ennen kaikkea Jasmi Joensuuta tämän läpimurron myötä. Vapaan MM-sprintissä tänään torstaina tositoimissa oleva suomalainen johtaa tällä kaudella upeasti sprintticupia.

– Tosi mukava kuulla, että on huomioitu muidenkin silmissä. Meillä Suomella on kuitenkin niin vahvat perinteet tosi kovana hiihtomaana. On odotettu, kuka voisi olla seuraava, joka pystyisi Kristan (Pärmäkoski) ja Kertun (Niskanen) jälkeen nousta huipulle, Joensuu sanoo.

– Totta kai siihen on pyritty ja tehty vuosia töitä. Se on tosi monella tavoitteena, mutta tosi harva sinne pääsee. Se tuntuu kyllä hyvällä.

"Yllätysvalmis joukkue"

Norjan hiihtomaajoukkueen johtaja Ulf Morten Aune esitti kovia kommentteja.Tuomas Hämäläinen

Pariviestissä Joensuu ja Niskanen voittivat Cognessa tammikuun lopussa maailmancupin osakilpailun ja lukeutuvat MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsänkin papereissa MM-kisojen mitalisuosikkeihin sikäli kuin tämä kaksikko ensi keskiviikkona kehissä on.

Mutta kun Joensuulta kysyy ensi viikon perjantaina käytävästä normaaliviestistä, sitä Aunen väitettä hän ei osta, että Suomi olisi kultasuosikki. Norjan hiihtopomo nimesi joukkueen kolme vahvaa hiihtäjää kuin apteekin hyllyltä – Joensuun, Niskasen ja Pärmäkosken – mutta neljättä nimeä hän piti arvoituksena.

Suomi on kaavailtavissa etukäteen mitalikandidaatiksi, mutta kultasuosikiksi laskeminen Norjan ja Ruotsin kivikovia nippuja vastaan on kovaa puhetta, jossa voi aistia norjalaista mediapeliäkin.

– Minä luulen, että olemme kuitenkin aika haastajan roolissa siinä viestissä. Jos tältä kaudelta laitetaan neljä hiihtäjää jokaiselta maalta, ei varmasti olla ykkössuosikki, Joensuu sanoo suoraan.

Hän huomauttaa kuitenkin, että viestissä voi tapahtua todella paljon. Suksi- ja voitelupuolen epäonnistumiset ovat jo keikauttaneet toisinaan peliä arvokisaviesteissä huomattavasti.

– On lähdetty monissa arvokisoissa, joissa en ole toki itse hiihtänyt, kultasuosikkeina kisoihin, ja on jääty neljänneksi. Tai Oberstdorfissa (2021) meiltä ei odotettu mitalia ja saatiin se pronssi.

Se on toistaiseksi Joensuun ainoa arvokisamitali.

– Pitää muistaa, että viestissä ne kaikki neljä osuutta ratkaisevat ja siihen vaikuttaa niin moni asia. Veikkaan, että olemme ihan yllätysvalmis joukkue.