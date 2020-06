Järvenpäässä viime vuonna kadonneen miehen ruumis on löytynyt – KRP epäilee miehen joutuneen henkirikoksen uhriksi

Viime marraskuussa Järvenpäässä kadonneen kolmekymppisen miehen ruumis on löydetty, kertoo keskusrikospoliisi (KRP). Ruumis löytyi viime torstaina alueelta, jolla miehestä tehtiin viimeinen havainto ennen katoamista. Poliisi tutkii yhä miehen kuolemaa tappona.

– Tutkintanimike on sama kuin aiemminkin, mutta tässä tehdään nyt kovasti töitä sen eteen, että pysytäänkö siinä nimikkeessä vai ei, sanoo tutkinnanjohtaja Sanna Springare.

Springaren mukaan on myös mahdollista, ettei miehen kuolema ole ollut tahallinen teko.

– Sanotaan näin, että sen perusteella, mitä viime aikoina on saatu selville, kaikki on mahdollista. Sen takia teemme varmistuksia, että selviää, onko tämä rikos vai onko tässä jotakin muuta. Kaikki siltä väliltä on mahdollista.