Jarno Pikkaraisella yksi selvä vaatimus Ässien pelaamiseen – "Sen me voimme päättää"

– Varmasti, kun fanit saa puolelleen ja joukkue ansaitsee sen omalla tekemisellään, niin se on aika iso voimavara. Se on paljon isompi voimavara kuin monessa paikassa.

– Tietenkin käymme joukkuetta läpi, että mitä sopimuksia on ja keitä mahdollisia uusia voisi olla tulossa. Valmennustiimin kanssa teen paljon töitä sen suhteen, että otetaan selvää pelistä, jota täällä on pelattu, ja sitten lähdetään miettimään, miten sitä lähdetään kehittämään, Pikkarainen kuvailee.

– Aloitteellisuus on ykkösjuttu. Me emme aina voi päättää, että hyökkäämmekö me vai hyökkääkö vastustaja, mutta sen me voimme päättää, että me olemme aina aloitteellisia, Pikkarainen linjaa.