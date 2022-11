Jarmo Kekäläinen teki harvinaisen tempun NHL:ssä – taustalla Columbuksen kriisitilanne

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Jarmo Kekäläisen johtama Columbus Blue Jackets on tällä hetkellä syvässä suossa. Blue Jackets on hävinnyt viisi edellistä otteluaan. Sijoitus on tyly: sarjan pohjimmainen paikka. Keskiviikkona seuran GM Kekäläinen teki harvinaisen liikkeen.