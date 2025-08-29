Toyota-kuskeille rapsahti sakkoja – sortuivat samaan rikkeeseen

Toyotan Sebastien Ogier ja Takamoto Katsuta saivat sakkoja jo ennen varsinaisen rallin alkua Paraguayssa.

Kumpikin kuittasi 2000 euron pikavoiton sen takia, että he olivat peruuttaneet pikataipaleella nuotitusjakson aikana.

Ogier teki virheensä tiistaina EK:lla 2/6 Nueva Alborada ja Katsuta havaittiin samoissa puuhissa päivää myöhemmin Power Stagena ajettavalla Misión Jesuítica Trinidadilla.

Tuomareiden kuulemistilaisuudessa Ogier kertoi, että pikataipaleella oli ollut alamäessä oikealla kääntyvä mutka, jossa oli irtokiviä sekä huomattava reikä tiessä.

Ranskalainen päätti peruuttaa 200 metriä tarkistaakseen tämän kohdan uudelleen, mikä on vastoin kilpailun urheilusääntöjen artiklaa 9.4.1, jonka mukaan "erikoiskokeet on ajettava samaan suuntaan kuin rallin reitti".

Tuomaristo ymmärsi Ogierin näkökulman täysin, mutta koska hän selvästi rikkoi sääntöjä ja tätä voitiin pitää tämän erikoiskoeosuuden kolmantena läpiajona, he pitivät sakkoa asianmukaisena toimintatapana.

Katsutan rikkomus oli luonteeltaan samanlainen kuin Ogierin, joskin hän peruutti vain 100 metriä.

Tuomaristolle Katsuta selitti, että erikoiskokeella oli paljon liikennettä ja tällä osuudella oli huomattavaa pölyä, mikä esti autokuntaa tekemästä tarkkoja nuotteja läpiajon aikana.

Tuomarit ymmärsivät Katsutan päätöksen olleen "vilpittömässä mielessä ja ilman aikomusta saada urheilullista etua", mutta hän rikkoi aiemmin mainittua lisäsääntöjen artiklaa 9.4.1 ja sai siksi saman sakon kuin Ogier.