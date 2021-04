MTV Uutiset Meksikon rajalla: Siirtolaisten määrä kasvaa – viime kuussa lähes 20 000 lasta pyrki yksin Yhdysvaltoihin

Neljävuotias turvapaikanhakija teki pitkän matkan äitinsä kanssa ja he jäävät Yhdysvaltoihin odottamaan turvapaikkapäätöstä.

Minkälaista elämä on kotimaassasi?

– Elämä on vaikeaa jatkuvan rikollisuuden vuoksi. Ympärillä vain hyökätään, ryöstellään ja tapetaan. Mitään ei voi tehdä, koska rikolliset vievät kaiken, Valerien äiti, Loany, kertoo MTV Uutisille.

– Lähdimme, koska hallintomme on niin korruptoitunut ja tulva tuhosi kotimme. Meillä ei ollut paikkaa missä asua, eikä paikkaa minne mennä. Hänen äitinsä käveli meidän kanssamme, mutta katosi ennen rajanylitystä. Tulimme tänne etsimään toivoa, Kristianin isä Maino kertoo.

Köyhyyttä pakoon

Tulijat pakenevat pääosin köyhyyttä ja väkivaltaa. Salakuljettajat levittävät myös valheita siitä, että Bidenin hallinto vastaanottaisi kenet tahansa. Sekin on rohkaissut yrittämään.

“Haluan auttaa heitä niin paljon kuin voin”

Väliaikaismajoituksissa lapset ja perheet odottavat päätöstä, saavatko he jäädä Yhdysvaltoihin anomaan turvapaikkaa.

Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla on ollut liikennettä ennenkin, mutta tämän vuoden alaikäisten määrä on ollut poikkeuksellinen. Toukokuun loppuun mennessä viranomaiset arvioivat yksin saapuvien alaikäisten määrän nousevan yli 35 000:een.

– Itsekin äitinä, isoäitinä ja opettajana minulla on tarve auttaa, kun näen lapsia, jotka saapuvat niin likaisina, usein ilman kenkiä. Haluan yrittää auttaa heitä niin paljon kuin voin, hyväntekeväisyysjärjestö Team Brownsvillen perustaja Andrea Rudnik kertoo.

– En osaa kuvitella raskaampaa päätöstä, mikä väkivaltaa pakenevilla vanhemmilla sillä hetkellä on, kun he ymmärtävät, että he eivät pääse Yhdysvaltoihin, mutta heidän lapsensa voivat päästä. Heidän vaihtoehtonsa ovat joko pitää lapset luonaan tai antaa heille parempi tulevaisuus ja elämä, Cartwright sanoo.