Tällaiset ovat Suomen sensaatiojuoksijan EM-mitalimahdollisuudet – ”Näyttää vahvasti koilliseen”

Rooman EM-kisoissa ei juosta kyseistä matkaa, vaan 5000 metriä. Silläkin Blomqvist on painellut tällä kaudella lähelle SE-lukemia, ja Roomassa on erittäin mahdollista, että nuori nainen ottaa Suomen ennätyksen haltuunsa. Blomqvistin tänä vuonna juostu ennätys 14,59,70 jää Annemari Sandellin Suomen ennätyksestä 14.56,22 reilut kolme sekuntia.

Tilastoissa peräti viidentenä

Mihin SE-lukemat sitten EM-Roomassa voisivat riittää? 5000 metrin Euroopan tilastossa Blomqvist on tällä hetkellä sijalla seitsemän, mutta suomalaisen osakkeita nostaa rajusti se, että Euroopan ylivoimainen ykkösnimi Sifan Hassan sekä tilastokakkonen Megan Keith jäävät pois.

Kauden kärki on Espanjan Marta Garcia ajalla 14.46,37, mutta paras ennätys on Norjan Kristine Bjerkeli Grövdalin 14.31,07 (2022). Heidän lisäkseen urallaan ajan 14.50 alittaneita on vain kaksi: Hollannin Maureen Koster 14.47,52 (2024) ja Italian Nadia Battocletti (2022).