Jari Sarasvuo häkeltyi valtaväestön vihasta romaneja kohtaan: "Minulta kuulusteltiin, olenko palkannut romaneja – nyt on aika päättää satojen vuosien pahan olon kierre"

Katso videolta koko keskustelu romanien kohtaamasta työsyrjinnästä!

Työnimi-kampanjassa on pureuduttu siihen, että yritykset eivät välttämättä palkkaa tai edes kutsu työnhakijaa haastatteluun, jos nimestä voi päätellä hakijan olevan romanitaustainen.

– Suurin ongelma on siinä, että koulutetut romanitaustaiset henkilöt eivät pääse edes kilpailemaan työpaikoista, kun nimi on jotain muuta kuin Virtasen Kalle, kertoo projektipäällikkö Mertsi Ärling Diakonia-ammattikorkeakoulusta.



– Monella on varmaan ajatus, että romanitaustaisissa ei ole paljon koulutettuja, vaikka meitä on paljon. Eteenpäin pääseminen on tosi hankalaa, itsellänikin on valtavasti kokemuksia siitä.

Ärlingin mukaan kampanja on herättänyt positiivista ja ymmärtäväistä palautetta, mutta osa "heittää edelleen lokaa". Kampanjassa näkyvästi mukana ollut Jari Sarasvuo kertoo yllättyneensä, miten ankaraa viha romaniväestöä kohtaan voi olla.



– Ennakkoluuloille on perusteensa. Romaniväestön ja valtaväestön välillä on jatkunut monta sataa vuotta eräänlainen pahan olon kierre molemmin puolin. Nyt on aika päättää se, historia on historiaa, Sarasvuo sanoo.

Palkkaa ihminen osaamisen perusteella

Sarasvuo selventää, että kampanja ei velvoiteta palkkaamaan romania, vaan yksinkertaisesti antamaan heille samanlainen mahdollisuus kuin muillekin.



– Yllätyin, kun minulta kuulusteltiin, olenko palkannut romaneja. Why not? Joku kysyi jopa, että antaisitko romanille kulkulupaa. Mitä helvettiä? Sitten on jo kyse valtaväestön fobiasta, jos ei sen verran voi luottaa, Sarasvuo lataa.

– Tärkeintä on ajatella niin, että älä palkkaa romania, vaan palkkaa se osaaja, sanoo Ärling.